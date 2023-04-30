Поножовщина в Арукюла: пострадавшая 17-летняя девушка отпущена на домашнее лечение

Подозреваемый скрылся с места преступления — со школьного стадиона, но был быстро задержан полицией.

„Девушку к настоящему времени отпустили на домашнее лечение“, - сообщил полицейский порталу Delfi.

О мотивах устроенной парнем резни Аллак говорить не пожелал. „Следствие находится на начальном этапе. Весь ход событий - что и как произошло на школьном стадионе - выяснится в ходе уголовного расследования“, - сказал он.

По данным представителя полиции, действующих уголовных наказаний у 18-летнего подозреваемого нет. „Есть небольшие прегрешения, которые в свете последнего события не имеют большого значения“, - добавил Аллак.

Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

„На данный момент можем сказать, что задержанный подозреваемый употреблял алкоголь“, - сказал Аллак.

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