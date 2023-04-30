Британская разведка: провинившихся в Украине российских военных командиры сажают в „зинданы“(2)
В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, заключая провинившихся военнослужащих в „зинданы“ - импровизированные камеры, вырытые в земле и накрытые металлической решеткой, говорится в ежедневной сводке военной разведки Минобороны Великобритании, которую цитирует BBC.
Слово „зиндан“ было на слуху в 1990-е и нулевые годы, когда шла война в Чечне.
По данным британской разведки, в „зинданы“ помещают за пьянство, а также за попытки расторгнуть контракт.
В первые месяцы, по наблюдениям британской разведки, многие российские командиры уделяли недостаточно внимания дисциплине. Ситуация начала меняться осенью, когда появилось несколько „драконовских“ инициатив, призванных повысить уровень дисциплины в войсках, участвующих во вторжении в Украину. Эта тенденция усилилась после того, как объединенное командование возглавил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, напоминают авторы сводки.