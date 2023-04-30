Британская разведка: провинившихся в Украине российских военных командиры сажают в „зинданы“

Слово „зиндан“ было на слуху в 1990-е и нулевые годы, когда шла война в Чечне.

По данным британской разведки, в „зинданы“ помещают за пьянство, а также за попытки расторгнуть контракт.

В первые месяцы, по наблюдениям британской разведки, многие российские командиры уделяли недостаточно внимания дисциплине. Ситуация начала меняться осенью, когда появилось несколько „драконовских“ инициатив, призванных повысить уровень дисциплины в войсках, участвующих во вторжении в Украину. Эта тенденция усилилась после того, как объединенное командование возглавил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, напоминают авторы сводки.