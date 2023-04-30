ВИДЕО | В ВСУ назвали пожар на нефтебазе в Севастополе „одним из элементов подготовки“ к контрнаступлению

„То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают“, — сказала Гуменюк.

По утверждению Гуменюк, после пожара на нефтебазе у российских военных началась „высокая степень тревожности“, и они якобы „пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности и сами выезжают из Крыма“.

Пожар на нефтебазе в Севастополе в микрорайоне Казачья бухта произошел в ночь на 29 апреля. Губернатор аннексированного Россией города Михаил Развожаев заявил, что это случилось из-за попадания беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. По утверждению украинской разведки, при пожаре были уничтожены более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.