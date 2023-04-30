Шокирующее решение: спортсменов, тесно связанных с российской армией, допустят к ЧМ по дзюдо
Международная федерация дзюдо допустила к участию чемпионата мира, который пройдет с 7 по 14 мая в Катаре, 11 российских спортсменов, восемь мужчин и три женщины. Поскольку использование российской символики запрещено по рекомендации Международного олимпийского комитета МОК, российская команда называется „Индивидуальные нейтральные атлеты“.
Согласно рекомендациям Международого олимпийского комитета, к соревнованиям нельзя допускать российских спортсменов, являющихся военнослужащими.
В составе сборной России не мало дзюдоистов имеют отношение к российской армии. К примеру, Нияз Ильясов — старший лейтенант ВС РФ, Тамерлан Башаев — старший сержант ВС РФ, Михаил Игольников — прапорщик ВС РФ, Александра Бабинцева — лейтенант ВС РФ, Мадина Таймазова — прапорщик ВС РФ.
„Через неделю начинается чемпионат мира в Катаре, на который украинская сборная готовилась и планировала ехать. Но в последний день регистрации на соревнования на международном сайте в заявках появляются представители России.
Но самое интересное не это. Недавно Международный Олимпийский комитет предоставил рекомендации международным спортивным федерациям и там было четко написано, какие спортсмены россии не могут участвовать в соревнованиях, а именно атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах и МВД России или Беларуси. Но ведь именно все те люди, которые будут выступать на чемпионате мира – военнослужащие. Вот так нонсенс, не правда ли?
Я считаю, что допускать на международные соревнования военнослужащих страны террориста, которые каждый день убивают украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низко“, — заявила дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала для Украины две золотые медали ЧМ.
После допуска к чемпионату мира по дзюдо россиян и белорусов сборная Украины рискует пропустить турнир из-за указа Министерства молодежи и спорта.
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