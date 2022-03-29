30.04.2023, 12:54
Губернатор Брянской области: в результате обстрела приграничного поселка погибли четыре человека(17)
ФОТО: LIBKOS | AP
Украинские военные дважды за ночь обстреляли приграничный поселок Суземка в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, погибли четыре человека.
Кроме четырех погибших, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил губернатор. По его словам, один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично.
По словам губернатора, несколько снарядов были сбиты системой ПВО.
Украинская сторона обстрелы не комментировала, пишет „Медуза“.