Эстония примет олимпийский отборочный турнир по баскетболу

Чтобы выйти в решающий отборочный этап, Эстония должна сначала занять первое-второе место в своей группе. Затем они отправятся в польский город Гливице, где и состоится плей-офф. Там Эстония сразится с командой из другой группы, занявшей первое-второе место, и в случае успеха они выйдут в финал, который также должен быть выигран. Всего четыре группы и 16 команд, две из них пройдут квалификацию на отборочный турнир следующего года. Оставшиеся матчи двух групп и плей-офф пройдут в Стамбуле.