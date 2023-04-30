Баскетбол
30.04.2023, 12:06

Эстония примет олимпийский отборочный турнир по баскетболу

 
Сборная Эстонии по баскетболу
Сборная Эстонии по баскетболу
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Международная федерация баскетбола (ФИБА) ​​предоставила Эстонии право на проведение отборочного этапа одной из групп Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Чтобы выйти в решающий отборочный этап, Эстония должна сначала занять первое-второе место в своей группе. Затем они отправятся в польский город Гливице, где и состоится плей-офф. Там Эстония сразится с командой из другой группы, занявшей первое-второе место, и в случае успеха они выйдут в финал, который также должен быть выигран. Всего четыре группы и 16 команд, две из них пройдут квалификацию на отборочный турнир следующего года. Оставшиеся матчи двух групп и плей-офф пройдут в Стамбуле.

Жеребьевка предварительной квалификации состоится в понедельник, где также определятся соперники сборной Эстонии. Уже известно, что Эстония точно сыграет с Чехией. Кроме того, в одну группу с Эстонией могут попасть Израиль или Босния и Герцеговина, Северная Македония или Португалия.

Отборочный турнир состоится в таллиннском холле „Тондираба“ с 12 по 15 августа.

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