Ночью на школьном стадионе произошла резня: убит молодой человек и ранена девушка. Подозреваемый задержан

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака, согласно предварительным данным, 19-летний парень и девушка получили ножевые ранения.

„На школьном стадионе находились пятеро знакомых друг с другом молодых людей, по прибытии на место происшествия полицейского патруля там были четыре молодых человека: один тяжело раненый молодой человек, одна раненая девушка и еще два парня, которые пытались оказать пострадавшим первую помощь до приезда медиков. К сожалению, травмы молодого человека оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте“, - сообщил Аллак.

Находившегося в той же компании и подозреваемого в нанесении парню и девушке телесных повреждений 18-летнего молодого человека полицейские с помощью служебной собаки нашли в 00.32 в паре кварталов от стадиона.

„Молодой человек был пьян, не подчинялся распоряжениям полиции, и для его задержания пришлось применить силу“, - сказал Аллак.

18-летний парень задержан как подозреваемый в совершении преступления. Все обстоятельства будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.