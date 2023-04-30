ФСБ: спустя 26 лет раскрыто убийство вице-губернатора Петербурга

Маневич был убит 18 августа 1997 года на Невском проспекте — его служебный автомобиль, в котором находились водитель, чиновник и его жена, был обстрелян с чердака дома. От полученных ран вице-губернатор умер, его жена получила легкое касательное ранение. Стрелок скрылся. В 2009 году в убийстве Маневича сознался Алексей Гардоцкий. Тогда он находился под следствием по делу банды Сергея Зарипова (бригадира ОПГ), подконтрольной Юрию Шутову, „папе Титычу“, главарю одной из петербургских группировок. Шутов к тому моменту уже был приговорен к пожизненному заключению по другим делам. По словам Гардоцкого, убийство вице-губернатора Петербурга готовилось несколько месяцев под руководством брата Зарипова. В день убийства он, стоя на улице Рубинштейна, по радиостанции подавал команды Гардоцкому, когда тот находился на чердаке дома на Невском проспекте. Гардоцкий стрелял в Маневича из автомата Калашникова с оптическим прицелом. Двое сообщников отслеживали выезд чиновника из дома. Маневич похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. На его могиле установлен памятник — расколотый шар, прошитый пулями. Его создали архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Михаил Шемякин.

Барсукова, которого СМИ называли „ночным губернатором Петербурга“, задержали в 2007 году, а в 2009-м его приговорили к 14 годам за рейдерство и отмывание денег, затем срок был сокращен. В 2012 году Барсуков был осужден за вымогательство, по совокупности он получил 15 лет. Через четыре года главарь тамбовской ОПГ был приговорен к 18 годам за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и убийство его охранника. В 2019 году Барсукова обвинили в создании тамбовской преступной группировки. За это его осудили на 12 лет, а по совокупности ему дали 24 года колонии строгого режима. Сейчас он отбывает срок в тюремной больнице имени Гааза (Барсуков — инвалид первой группы).



В феврале прошлого года газета „Коммерсантъ“ писала, что Барсукову вменили в вину подстрекательство к убийству в 2000 году его охранника Георгия Позднякова и крестника авторитетного бизнесмена Яна Гуревского, а также пособничество незаконному обороту оружия.



Против Барсукова ведется еще одно расследование. Осужденный на 17 лет за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году Михаил Глущенко во время следствия утверждал, что инициатором был именно Барсуков. Главарь тамбовской ОПГ свою вину отрицал. В 2019 году ему предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой, в деле он проходит соорганизатором.