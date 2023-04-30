CNN выделил факторы, мешающие контрнаступлению Украины

Телеканал ссылается на спутниковые снимки Maxar Technologies, которые показывают „слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей“ в районе, где, как ожидается, ВСУ могут начать контрнаступление. Как отмечает CNN, украинские чиновники признают, что им может не хватать фактора внезапности. Кремль ранее сообщал, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных. В начале этой недели член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что ВСУ нарастили численность своих подразделений в районе города Гуляйполе, которое находится на линии боевого соприкосновения, до 12 тыс. Человек.

27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса предоставили Украине почти все обещанные боевые машины, 98% из них уже находятся в стране. CNN отмечает, что украинским военным еще предстоит освоить новую технику. По словам Мэтью Шмидта из Университета Нью-Хейвена, решающее значение будет иметь то, как украинские военные овладеют общевойсковым вооружением.



Как передает CNN, у украинской стороны есть преимущество в выборе направления, откуда начать контрнаступление; в то же время российская сторона сохраняет явное преимущество в воздухе, „и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины“.



Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что наступление может начаться в апреле—мае, а премьер-министр Денис Шмыгаль называл наиболее вероятным сроком лето 2023 года. В Верховной раде говорили, что из-за нехватки вооружения наступление отодвинули на неопределенный срок. Накануне Резников заявил, что ВСУ „в глобальном смысле, в высоком процентном режиме“ готовы перейти в контрнаступление, и решение за Генштабом.