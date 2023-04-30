Новости Эстонии
30.04.2023, 08:49

Глава парламентской комиссии: нужен новый законопроект о советской символике

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Прийт Ломп
Прийт Ломп
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Прийт Ломп (Социал-демократическая партия) заявил, что комиссия продолжит работу с конституционной комиссией над так называемым Законом о советской символике, и закон не будет принят в неизменном виде, передает rus.err.

„В неизменном виде закон точно не будет принят“, - заявил Ломп в интервью ERR.

„По всей вероятности, его изменят. Есть две возможности: либо пойти на улучшение нынешнего законопроекта, либо дать министерству сигнал выйти с совершенно новым законопроектом“, - сказал Ломп.

Ломп отметил, что сам бы он предпочел второй вариант. „Конечно, было бы проще и правильнее начать не с изменения существующего документа, а с чистого листа, с нового законопроекта“, - добавил Ломп.

Напомним, что президент Алар Карис в марте не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки в Строительный кодекс, в Закон о применении строительного кодекса и в Закон о планировании, а также Закон об изменении Закона о государственном имуществе, поскольку они противоречат Конституции.

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