Глава парламентской комиссии: нужен новый законопроект о советской символике

„В неизменном виде закон точно не будет принят“, - заявил Ломп в интервью ERR.

„По всей вероятности, его изменят. Есть две возможности: либо пойти на улучшение нынешнего законопроекта, либо дать министерству сигнал выйти с совершенно новым законопроектом“, - сказал Ломп.

Ломп отметил, что сам бы он предпочел второй вариант. „Конечно, было бы проще и правильнее начать не с изменения существующего документа, а с чистого листа, с нового законопроекта“, - добавил Ломп.

Напомним, что президент Алар Карис в марте не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки в Строительный кодекс, в Закон о применении строительного кодекса и в Закон о планировании, а также Закон об изменении Закона о государственном имуществе, поскольку они противоречат Конституции.