СВОДКА ЗА СУТКИ | Двое погибших, шесть пострадавших. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

29 апреля в 00.44 на 83-м километре шоссе Таллинн — Рапла — Тюри 20-летний молодой человек выехал на BMW 525D с трассы и врезался в дерево. Водитель и пассажир (16-летний юноша) погибли на месте.

В 9.12 на 3-м километре шоссе Вильянди — Рынгу 24-летний водитель совершал на Volkswagen Golf левый поворот и врезался в двигавшийся по встречной полосе Subaru Outback, за рулем которого сидела 52-летняя женщина. Водителя Subaru и находившуюся в машине 76-летнюю женщину доставили в больницу.

В 9.28 в Таллинне на Акадеэмиа тее у автобусной остановки „Кадака“ 62-летний водитель линейного автобуса стал выезжать с остановки. В салоне автобуса упал 43-летний мужчина. Пассажира доставили в больницу.

В 19.52 в Таллинне на соединительной дороге у развязки Вяо 29-летний мужчина на грузовике Scania выполнял маневр по смене полосы движения и столкнулся с шедшим справа легковым автомобилем Volvo, которым управляла 41-летняя женщина. Водитель Volvo доставлена в больницу.

В 14.43 в селе Раавитса (Валгамаа) 42-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz на повороте вылетел с трассы. Водителя доставили в больницу.

За сутки полиция задержала 24 водителя, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении.

Информации об угнанных или найденных машинах не поступало.





