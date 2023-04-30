ФОТО | „Левадия“ обыграла „Нымме Калью“, забив гол на последних минутах, и продолжает возглавлять чемпионат Эстонии

Футболисты „Калью“ создали несколько опасных моментов в первом тайме, но не смогли их реализовать. Со временем „Левадия“ контролировала ход встречи все больше и больше, и на 86-й минуте это принесло свои плоды. Бурама Фомба после подачи углового забил победный гол.