30.04.2023, 07:47
ФОТО | „Левадия“ обыграла „Нымме Калью“, забив гол на последних минутах, и продолжает возглавлять чемпионат Эстонии
Таллиннская „Левадия“ обыграла „Нымме Калью“ со счетом 1:0 в девятом туре высшей лиги чемпионата Эстонии.
Футболисты „Калью“ создали несколько опасных моментов в первом тайме, но не смогли их реализовать. Со временем „Левадия“ контролировала ход встречи все больше и больше, и на 86-й минуте это принесло свои плоды. Бурама Фомба после подачи углового забил победный гол.
Одержав победу „Левадия“ продолжает лидировать в турнирной таблице с 23 очками, „Флора“ отстает на три очка.
Турнирная таблица:
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