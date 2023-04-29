Какие страсти! Женщина, пытаясь избежать проверки на трезвость, укусила полицейскую за палец. Заведено уголовное дело

Как сообщает Департамент полиции Литвы, в пятницу вечером стражи порядка в держурном порядке остановили автомобиль VW Touareg. Им управляла женщина 1972 года рождения, которой не захотелось проходить проверку на трезвость, и она, пытаясь сопротивляться, укусила сотрудницу полиции 2001 года рождения.

Позже женщину-водителя доставили в Вильнюсскую больницу, где у нее взяли анализ крови.

Полицейская проходит амбулаторное лечение. Подозреваемая взята под стражу, начато досудебное расследование.

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