Какие страсти! Женщина, пытаясь избежать проверки на трезвость, укусила полицейскую за палец. Заведено уголовное дело
В Вильнюсе на улице Гарюну женщина, пытаясь избежать проверки на алкогольное опьянение, укусила полицейскую за палец, об этом сообщает литовский портал diena.lt.
Как сообщает Департамент полиции Литвы, в пятницу вечером стражи порядка в держурном порядке остановили автомобиль VW Touareg. Им управляла женщина 1972 года рождения, которой не захотелось проходить проверку на трезвость, и она, пытаясь сопротивляться, укусила сотрудницу полиции 2001 года рождения.
Позже женщину-водителя доставили в Вильнюсскую больницу, где у нее взяли анализ крови.
Полицейская проходит амбулаторное лечение. Подозреваемая взята под стражу, начато досудебное расследование.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.