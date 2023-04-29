Главный тренер сборной Эстонии по хоккею о домашнем ЧМ: Надо развивать профессионализм

„Что-то было хорошо, а что-то плохо. В целом турнир прошел нормально. Естественно, мы ожидали, что матч за бронзу будет более равным. Первы период прошел плохо“, - сказал Тупамяки в интервью ERR.

„Но в остальном было много хорошего. Новые игроки в сборной. 16 новых игроков в мужской сборной за два года. Произошла смена поколений. Это хорошо для будущего сборной Эстонии“.

Главный тренер отметил, что в прошлом году на чемпионате мира была одна победа, сейчас две: над Сербией и Нидерландами. „Не было поражений со счетом 0:7. Были более ровные игры, но в пяти играх мы играем очень хорошо, а потом снова плохо“, - сказал главный тренер.

„Надо развивать профессионализм. Против игроков из КХЛ, которые 60 раз за сезон проводят очень тяжелые игры и привыкли к этому. Это помогает держать уровень на протяжении пяти игр“.

По словам Тупамяки, необходимо объяснить более молодым игрокам, в чем разница между мужским хоккеем и уровнем U20. Хотя с точки зрения модели игры как взрослой, так и молодежной команд одинакова, к скорости нужно привыкнуть.

Нельзя не отметить, что в команде было всего три игрока старше 30 лет. „За то время, что я работаю в эстонском хоккее, команда U18 поднялась на два дивизиона, а команда U20 — на один. И остались на этом уровне. Они играют в хоккей с такими странами, как Италия и Франция. Там они обязательно получат ценный опыт, который в будущем смогут привнести во взрослую команду“, - сказал главный тренер.

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