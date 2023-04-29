Провела 235 дней в море: яхтсменка Кирстен Нойшафер — первая в мире женщина, выигравшая одиночную кругосветку

Маршрут регаты „Золотой глобус“ начинается и заканчивается в порту Ле-Сабль-дʼОлон в Бискайском заливе на западе Франции. Участникам необходимо без остановок обогнуть три мыса в Южном океане: мыс Доброй Надежды в Африке, мыс Луин в Австралии и мыс Горн в Южной Америке. Протяженность маршрута — 30 тысяч морских миль.

Следуя традициям первой регаты „Золотой глобус“ 1968-1969 годов, которую спонсировала британская газета The Sunday Times, участникам запрещено пользоваться современными средствами связи и навигации. Таким образом, шкиперы проводят регату, не зная своей реальной позиции в гонке.

Согласно правилам, в регате могут участвовать лишь лодки, построенные до 1988 года. Они должны иметь длину корпуса от 32 до 36 футов и минимальное водоизмещение в 6200 килограммов.

Гонка стартовала 4 сентября 2022 года. В регате участвовали 16 шкиперов. До финиша добрались только пятеро.

Как пишет издание Yachting Monthly, 39-летняя Нойшафер закончила гонку в Ле-Сабль-дʼОлон около 21:00 27 апреля. Ее официальное финишное время составило 233 дня 20 часов 43 минуты и 47 секунд.

Нойшафер провела в море на своей лодке „Миннегага“ даже более 235 дней. Но ей была присуждена 35-часовая компенсация времени и 30-литровая норма топлива за то, что она спасла финского шкипера Тапио Лехтинена, чья лодка затонула в ноябре в Индийском океане примерно в 450 милях к юго-востоку от Южной Африки. Получив сигнал о бедствии, спортсменка отклонилась от маршрута и проделала 105 миль, чтобы разыскать Лехтинена. После спасения шкипера она дождалась прибытия сухогруза, который доставил финского спортсмена на сушу, а затем сама вернулась в гонку.