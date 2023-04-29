Защитник сборной Эстонии о домашнем ЧМ: болельщики очень нам помогли, без них мы бы сыграли хуже

Сборная Эстонии пропустила уже на первой минуте матча, а после первого периода проигрывала со счетом 0:3.

„Мы, конечно, не так хотели начать игру, пропустили случайные шайбы и после первого периода проигрывали 0:3. Быстро пропущенная шайба не выбила нас из колеи, мы старались все вместе держаться духом. Все ребята молодцы, бились до последнего и выложились на все сто процентов, — сказал после игры Эдуард Слесаревский.

„Конечно, совершили разные ошибки, где-то у чужих ворот не дорабатывали, где-то в защите и удалялись часто. Просто их команда играла получше, чем мы“, — добавил Эдуард.

На домашнем ЧМ по хоккею сборная Эстонии одержала две победы и потерпела три поражения, сохранив место в группе В первого дивизиона.

„В целом мы провели хороший турнир, конечно, можно где-то добавить. Я надеюсь, что к следующему ЧМ мы будем сильнее и покажем лучший результат. На домашнем ЧМ хотелось показать результат лучше, но получилось, что получилось“, — подвел итоги Слесаревский.

Сборная Эстонии продемонстрировала плохую игу в защите, пропустив за весь турнир 18 шайб.

„Проблема всегда не в защите, нападении или во вратарях. Проблема - в голове, важна командная работа, шайбу пропускает не один игрок, а вся команда“, - сказал Слесаревский.

Все матчи сборной Эстонии собирали огромное количество болельщиков, на каждой игре присутствовало 2000-4000 болельщиков.

„Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас несмотря ни на что. Они очень нам помогли, и без них мы бы сыграли хуже. Родные стены — это огромный плюс для команды“, — подытожил Эдуард.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.