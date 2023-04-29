Инновации: в Старом городе запущен пилотный проект по повторному использованию упаковки

В общей сложности семь контейнеров для сбора многоразовой упаковки предприятия Ringo будут установлены в Старом городе: по одному на улице Нунне, в парке Таммсааре, на улице Виру, два – рядом с площадью Вабадузе и еще два – на улице Харью. Цель проекта - оценить уровень готовности расположенных в этом районе учреждений, предприятий, а также местных жителей и гостей присоединиться к платформе, предоставляющей услугу по сбору многоразовой упаковки.

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, пилотный проект – важный шаг в процессе перехода на использование многоразовой посуды. „На сегодняшний день мы говорим о сотрудничестве с Ringo, но более широкая цель – сделать использование многоразовой упаковки и посуды проще и удобнее для людей. Мы приглашаем к сотрудничеству и других предпринимателей, у которых есть подходящие для совместной реализации идеи, поскольку переход к экономике замкнутого цикла может быть осуществлен лишь в сотрудничестве города, государства и предпринимательства“, - сказал Вимм.

Ringo Eco занимается развитием платформы по использованию многоразовой упаковки, действующей по всей стране. Ringo обеспечивает сбор, мытье и обслуживание упаковки. Конечным потребителям предприятие предлагает сбор и вывоз многоразовой упаковки. На сегодняшний день к платформе присоединились 119 мест общественного питания в Эстонии (из них в Таллинне - 94). Пилотные проекты по применению многоразовой упаковки проходят в сетях розничной торговли, при пищевых производствах, а также при организации крупных мероприятий.