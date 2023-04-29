ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошел митинг за освобождение Алексея Навального. Вчера с тем же требованием выступили 128 знаменитостей, включая Роулинг и Барышникова(16)
Во второй половине дня в субботу перед посольством Российской Федерации на улице Пикк в Таллинне на митинге собрались активисты, желавшие выразить свою поддержку всем политическим заключенным и преследуемым в России людям, включая оппозиционера Алексея Навального, и потребовать их немедленного освобождения.
В России сотни политических заключенных. Множество людей подвергаются преследованиям из-за своей антивоенной позиции. Лидеры общественного мнения и оппозиционные политики находятся за решеткой, их подвергают пыткам и провокациям.
„Мы возмущены приговором Владимиру Кара-Мурзе: 25 лет строгого режима, а также преследованием Алексея Навального по новому уголовному делу, - пишут организаторы мероприятия на странице в Фейсбуке. - У заключенных возникают серьезные проблемы со здоровьем. В то же время, российские власти все чаще говорят о возвращении смертной казни и вводят пожизненные сроки по политическим статьям. Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с узниками, потребовать их немедленного освобождения и привлечь внимание мировой общественности к репрессиям путинского режима. Мы считаем необходимым вводить санкции против российских судей, прокуроров и лиц, ответственных за преследования“.
Обращение знаменитостей
Ранее на этой неделе Джуд Лоу, Михаил Барышников, Джоан Роулинг и еще 128 выдающихся актеров, журналистов, писателей и режиссеров со всего мира обратились к Путину с требованием освободить Навального. „Медуза“ приводит их письмо полностью:
28 апреля 2023 года
Президенту В. Путину
Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.
Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.
Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах.
Майкл Абрамович, президент Freedom House
Джей Джей Абрамс, режиссер, композитор
Пейдж Александр, генеральный директор Центра Картера
Светлана Алексиевич, журналистка, писательница, лауреат Нобелевской премии
Марк Амберс, актер
Михаил Барышников, танцовщик, хореограф
Джина Беллман, актриса
Франсуа Берлеан, актер
Кен Бернс, кинорежиссер
Джон Бернэм Шварц, писатель, сценарист
Ингрид Бетанкур, политик, активистка, писательница
Франсуа Бизо, антрополог
Уильям Бойд, писатель
Альваро Варгас Льоса, писатель, политический обозреватель
Марио Варгас Льоса, писатель, лауреат Нобелевской премии
Индира Варма, актриса
Саймон Винчестер, журналист, писатель
Джеймс Вуд, писатель
Нил Гейман, писатель
Генри Луис Гейтс — мл., историк, редактор, режиссер
Сиенна Гиллори, актриса
Джейми Гловер, актер
Весна Голдсуорси, поэт, писательница
Линда Голдштейн Ноултон, режиссер, продюсер
Энтони Горовиц, писатель
Рой Гринслейд, журналист, писатель
Филип Гуревич, журналист, писатель
Недим Гюрсель, писатель
Ребекка Джонсон, актриса
Ричард Докинз, биолог, писатель
Дэвид Духовны, актер, писатель, певец
Ассад Заман, актер
Эльза Зильберштейн, актриса
Том Йорк, певец, композитор, автор песен
Эрлинг Кагге, исследователь, писатель
Кэрол Кадвалладр, журналистка, писательница
Бентли Калу, актер
Бенедикт Камбербэтч, актер
Алан Камминг, актер
Чарльз Камминг, писатель
Эрик Кантона, актер, бывший профессиональный футболист
Элизабет Карлинг, актриса, певица
Эммануэль Каррер, писатель, режиссер
Рейчел Каск, писательница
Даниэль Кельман, писатель
Этгар Керет, писатель
Кристофер Кларк, историк
Коста-Гаврас, режиссер
Эмма Куннифф, актриса
Дж. М. Кутзее, писатель, лауреат Нобелевской премии
Алистер Кэмпбелл, журналист, писатель
Дэвид Лавен, предприниматель
Марк Леви, писатель
Кэти Летт, писательница
Дикси Линдер, продюсер
Джуд Лоу, актер
Иэн Макьюэн, писатель
Наташа Макэлхоун, актриса
Джорджио Маркези, актер
Аньес Мартен-Люган, писательница
Мариана Мартинс, предпринимательница
Кэтрин Мерридейл, историк
Чарли Мерфи, актриса
Клэр Мессуд, писательница
Тим Минчин, комик, писатель, музыкант
Герта Мюллер, писательница, лауреат Нобелевской премии
Петер Надаш, писатель
Сильвия Назар, журналистка
Тревор Нанн, театральный режиссер
Азар Нафиси, писательница
Билл Найи, актер
Амели Нотомб, писательница
Трейси-Энн Оберман, актриса, драматург
Джордж Пакер, журналист, писатель
Орхан Памук, писатель, лауреат Нобелевской премии
Даниэле Печчи, актер, режиссер
Мария Попова, писательница, поэт
Эллендея Проффер Тисли, писательница, переводчица, редактор
Филип Пулман, писатель
Лоуренс Райт, журналист, писатель
Леди Ванесса Редгрейв, актриса, активистка
Дэвид Ремник, писатель, журналист, редактор
Жан Рено, актер
Арундати Рой, писательница
Дж. К. Роулинг, писательница
Дэниел Роэр, режиссер-документалист, обладатель „Оскара“
Салман Рушди, писатель
Шарлотта Рэндл, писательница
Саймон Себаг Монтефиоре, писатель, историк
Зааб Сетна, бизнесмен
Клаудия Сильвер, актриса, сценарист
Питер Сингер, писатель, философ, активист
Кристин Скотт Томас, актриса
Али Смит, писательница
Тимоти Снайдер, историк
Нитин Сони, композитор, продюсер
Саманта Спайро, актриса
Джульет Стивенсон, актриса
Том Стоппард, драматург
Алексия Стрези, писательница
Алисия Сэмс, продюсер
Пол Теру, писатель
Катерина Тозер, писательница
Ольга Токарчук, писательница, лауреат Нобелевской премии
Арч Тэйт, переводчик, редактор
Сюзанна Уайз, актриса
Оливия Уильямс, актриса
Роуэн Уильямс, бывший архиепископ Кентерберийский, поэт, философ, участник мирных переговоров
Доминик Уэст, актер
Марина Уорнер, писательница, историк
Орландо Файджес, историк
Нил Фергюсон, историк
Кейт Флитвуд, актриса
Себастьян Фолкс, писатель
Джонатан Франзен, писатель
Майкл Фрейн, писатель
Джемайма Хан, посол ЮНИСЕФ
Мэтт Хейг, журналист, писатель
Ирина Хиггинс, нейробиолог
Стивен Хопкинс, режиссер
Шэрон Хорган, актриса, писательница, режиссер
Дэвид Хэйр, режиссер, писатель
Юн Джан, писательница
Энцо Чиленти, актер
Саймон Шама, историк
Арт Шпигельман, карикатурист, редактор
Сэр Ричард Эванс, историк
Памела Эдлон, актриса
Энн Эпплбаум, журналистка, писательница
Паскуале Эспозито, актер, певец, режиссер
Маргарет Этвуд, писательница
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