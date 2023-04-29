ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошел митинг за освобождение Алексея Навального. Вчера с тем же требованием выступили 128 знаменитостей, включая Роулинг и Барышникова

В России сотни политических заключенных. Множество людей подвергаются преследованиям из-за своей антивоенной позиции. Лидеры общественного мнения и оппозиционные политики находятся за решеткой, их подвергают пыткам и провокациям.

„Мы возмущены приговором Владимиру Кара-Мурзе: 25 лет строгого режима, а также преследованием Алексея Навального по новому уголовному делу, - пишут организаторы мероприятия на странице в Фейсбуке. - У заключенных возникают серьезные проблемы со здоровьем. В то же время, российские власти все чаще говорят о возвращении смертной казни и вводят пожизненные сроки по политическим статьям. Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с узниками, потребовать их немедленного освобождения и привлечь внимание мировой общественности к репрессиям путинского режима. Мы считаем необходимым вводить санкции против российских судей, прокуроров и лиц, ответственных за преследования“.

Обращение знаменитостей

Ранее на этой неделе Джуд Лоу, Михаил Барышников, Джоан Роулинг и еще 128 выдающихся актеров, журналистов, писателей и режиссеров со всего мира обратились к Путину с требованием освободить Навального. „Медуза“ приводит их письмо полностью:

28 апреля 2023 года

Президенту В. Путину

Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.

Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.