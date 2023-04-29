Новости Эстонии
29.04.2023, 18:45

ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошел митинг за освобождение Алексея Навального. Вчера с тем же требованием выступили 128 знаменитостей, включая Роулинг и Барышникова

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Во второй половине дня в субботу перед посольством Российской Федерации на улице Пикк в Таллинне на митинге собрались активисты, желавшие выразить свою поддержку всем политическим заключенным и преследуемым в России людям, включая оппозиционера Алексея Навального, и потребовать их немедленного освобождения.

В России сотни политических заключенных. Множество людей подвергаются преследованиям из-за своей антивоенной позиции. Лидеры общественного мнения и оппозиционные политики находятся за решеткой, их подвергают пыткам и провокациям.

„Мы возмущены приговором Владимиру Кара-Мурзе: 25 лет строгого режима, а также преследованием Алексея Навального по новому уголовному делу, - пишут организаторы мероприятия на странице в Фейсбуке. - У заключенных возникают серьезные проблемы со здоровьем. В то же время, российские власти все чаще говорят о возвращении смертной казни и вводят пожизненные сроки по политическим статьям. Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с узниками, потребовать их немедленного освобождения и привлечь внимание мировой общественности к репрессиям путинского режима. Мы считаем необходимым вводить санкции против российских судей, прокуроров и лиц, ответственных за преследования“.

Обращение знаменитостей

Ранее на этой неделе Джуд Лоу, Михаил Барышников, Джоан Роулинг и еще 128 выдающихся актеров, журналистов, писателей и режиссеров со всего мира обратились к Путину с требованием освободить Навального. „Медуза“ приводит их письмо полностью:

28 апреля 2023 года

Президенту В. Путину

Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.

Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.

Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах.

  • Майкл Абрамович, президент Freedom House

  • Джей Джей Абрамс, режиссер, композитор

  • Пейдж Александр, генеральный директор Центра Картера

  • Светлана Алексиевич, журналистка, писательница, лауреат Нобелевской премии

  • Марк Амберс, актер

  • Михаил Барышников, танцовщик, хореограф

  • Джина Беллман, актриса

  • Франсуа Берлеан, актер

  • Кен Бернс, кинорежиссер

  • Джон Бернэм Шварц, писатель, сценарист

  • Ингрид Бетанкур, политик, активистка, писательница

  • Франсуа Бизо, антрополог

  • Уильям Бойд, писатель

  • Альваро Варгас Льоса, писатель, политический обозреватель

  • Марио Варгас Льоса, писатель, лауреат Нобелевской премии

  • Индира Варма, актриса

  • Саймон Винчестер, журналист, писатель

  • Джеймс Вуд, писатель

  • Нил Гейман, писатель

  • Генри Луис Гейтс — мл., историк, редактор, режиссер

  • Сиенна Гиллори, актриса

  • Джейми Гловер, актер

  • Весна Голдсуорси, поэт, писательница

  • Линда Голдштейн Ноултон, режиссер, продюсер

  • Энтони Горовиц, писатель

  • Рой Гринслейд, журналист, писатель

  • Филип Гуревич, журналист, писатель

  • Недим Гюрсель, писатель

  • Ребекка Джонсон, актриса

  • Ричард Докинз, биолог, писатель

  • Дэвид Духовны, актер, писатель, певец

  • Ассад Заман, актер

  • Эльза Зильберштейн, актриса

  • Том Йорк, певец, композитор, автор песен

  • Эрлинг Кагге, исследователь, писатель

  • Кэрол Кадвалладр, журналистка, писательница

  • Бентли Калу, актер

  • Бенедикт Камбербэтч, актер

  • Алан Камминг, актер

  • Чарльз Камминг, писатель

  • Эрик Кантона, актер, бывший профессиональный футболист

  • Элизабет Карлинг, актриса, певица

  • Эммануэль Каррер, писатель, режиссер

  • Рейчел Каск, писательница

  • Даниэль Кельман, писатель

  • Этгар Керет, писатель

  • Кристофер Кларк, историк

  • Коста-Гаврас, режиссер

  • Эмма Куннифф, актриса

  • Дж. М. Кутзее, писатель, лауреат Нобелевской премии

  • Алистер Кэмпбелл, журналист, писатель

  • Дэвид Лавен, предприниматель

  • Марк Леви, писатель

  • Кэти Летт, писательница

  • Дикси Линдер, продюсер

  • Джуд Лоу, актер

  • Иэн Макьюэн, писатель

  • Наташа Макэлхоун, актриса

  • Джорджио Маркези, актер

  • Аньес Мартен-Люган, писательница

  • Мариана Мартинс, предпринимательница

  • Кэтрин Мерридейл, историк

  • Чарли Мерфи, актриса

  • Клэр Мессуд, писательница

  • Тим Минчин, комик, писатель, музыкант

  • Герта Мюллер, писательница, лауреат Нобелевской премии

  • Петер Надаш, писатель

  • Сильвия Назар, журналистка

  • Тревор Нанн, театральный режиссер

  • Азар Нафиси, писательница

  • Билл Найи, актер

  • Амели Нотомб, писательница

  • Трейси-Энн Оберман, актриса, драматург

  • Джордж Пакер, журналист, писатель

  • Орхан Памук, писатель, лауреат Нобелевской премии

  • Даниэле Печчи, актер, режиссер

  • Мария Попова, писательница, поэт

  • Эллендея Проффер Тисли, писательница, переводчица, редактор

  • Филип Пулман, писатель

  • Лоуренс Райт, журналист, писатель

  • Леди Ванесса Редгрейв, актриса, активистка

  • Дэвид Ремник, писатель, журналист, редактор

  • Жан Рено, актер

  • Арундати Рой, писательница

  • Дж. К. Роулинг, писательница

  • Дэниел Роэр, режиссер-документалист, обладатель „Оскара“

  • Салман Рушди, писатель

  • Шарлотта Рэндл, писательница

  • Саймон Себаг Монтефиоре, писатель, историк

  • Зааб Сетна, бизнесмен

  • Клаудия Сильвер, актриса, сценарист

  • Питер Сингер, писатель, философ, активист

  • Кристин Скотт Томас, актриса

  • Али Смит, писательница

  • Тимоти Снайдер, историк

  • Нитин Сони, композитор, продюсер

  • Саманта Спайро, актриса

  • Джульет Стивенсон, актриса

  • Том Стоппард, драматург

  • Алексия Стрези, писательница

  • Алисия Сэмс, продюсер

  • Пол Теру, писатель

  • Катерина Тозер, писательница

  • Ольга Токарчук, писательница, лауреат Нобелевской премии

  • Арч Тэйт, переводчик, редактор

  • Сюзанна Уайз, актриса

  • Оливия Уильямс, актриса

  • Роуэн Уильямс, бывший архиепископ Кентерберийский, поэт, философ, участник мирных переговоров

  • Доминик Уэст, актер

  • Марина Уорнер, писательница, историк

  • Орландо Файджес, историк

  • Нил Фергюсон, историк

  • Кейт Флитвуд, актриса

  • Себастьян Фолкс, писатель

  • Джонатан Франзен, писатель

  • Майкл Фрейн, писатель

  • Джемайма Хан, посол ЮНИСЕФ

  • Мэтт Хейг, журналист, писатель

  • Ирина Хиггинс, нейробиолог

  • Стивен Хопкинс, режиссер

  • Шэрон Хорган, актриса, писательница, режиссер

  • Дэвид Хэйр, режиссер, писатель

  • Юн Джан, писательница

  • Энцо Чиленти, актер

  • Саймон Шама, историк

  • Арт Шпигельман, карикатурист, редактор

  • Сэр Ричард Эванс, историк

  • Памела Эдлон, актриса

  • Энн Эпплбаум, журналистка, писательница

  • Паскуале Эспозито, актер, певец, режиссер

  • Маргарет Этвуд, писательница

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