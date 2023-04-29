ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (430-й день) | Зеленский: эта война может продлиться десятилетия. В Севастополе дрон ударил в нефтехранилище. Пригожин пригрозил Шойгу уходом наемников из Бахмута

В субботу на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе разгорелся мощнейший пожар.

По данным местной администрации, к середине дня открытое горение удалось ликвидировать. Власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что пожару предшествовал налет беспилотников, предположительно украинских. В Киеве не подтверждают свою причастность к случившемуся, однако призывают жителей полуострова и впредь держаться подальше от российских военных объектов.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пригрозил Шойгу, что наемники уйдут из Бахмута, если не получат боеприпасы.

ЧВК Вагнера оставит позиции в Бахмуте и оголит фронт, если в срок до 28 апреля (то есть до вчерашнего дня) не будет решена проблема с поставками боеприпасов. Об этом глава незаконного формирования Евгений Пригожин заявил в интервью российскому „военкору“ Семёнову Пегову.

Пригожин сообщил, что написал письмо главе Минобороны Сергею Шойгу с соответствующим ульматумом. Накануне ожидаемого наступления ВСУ (по прогнозу Пригожина, не позднее 15 мая) это может привести к катастрофическим последствиям для России, добавил глава ЧВК.



Также Пригожин предупредил о том, что ЧВК может прийти конец. „На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать“, - заявил он.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что направило представителям Польши и Евросоюза в Украине ноты протеста из-за ограничений на импорт украинского зерна в страны ЕС. Украинские дипломаты назвали ограничения неприемлемыми.

„Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС“, - заявили в МИД.

„Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС“, - добавили в министерстве.