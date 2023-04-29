ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (430-й день) | Зеленский: эта война может продлиться десятилетия. В Севастополе дрон ударил в нефтехранилище. Пригожин пригрозил Шойгу уходом наемников из Бахмута
Подводим итоги 430-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В субботу на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе разгорелся мощнейший пожар.
По данным местной администрации, к середине дня открытое горение удалось ликвидировать. Власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что пожару предшествовал налет беспилотников, предположительно украинских. В Киеве не подтверждают свою причастность к случившемуся, однако призывают жителей полуострова и впредь держаться подальше от российских военных объектов.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пригрозил Шойгу, что наемники уйдут из Бахмута, если не получат боеприпасы.
ЧВК Вагнера оставит позиции в Бахмуте и оголит фронт, если в срок до 28 апреля (то есть до вчерашнего дня) не будет решена проблема с поставками боеприпасов. Об этом глава незаконного формирования Евгений Пригожин заявил в интервью российскому „военкору“ Семёнову Пегову.
Пригожин сообщил, что написал письмо главе Минобороны Сергею Шойгу с соответствующим ульматумом. Накануне ожидаемого наступления ВСУ (по прогнозу Пригожина, не позднее 15 мая) это может привести к катастрофическим последствиям для России, добавил глава ЧВК.
Также Пригожин предупредил о том, что ЧВК может прийти конец. „На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать“, - заявил он.
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что направило представителям Польши и Евросоюза в Украине ноты протеста из-за ограничений на импорт украинского зерна в страны ЕС. Украинские дипломаты назвали ограничения неприемлемыми.
„Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС“, - заявили в МИД.
„Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС“, - добавили в министерстве.
В Умани завершили поисково-спасательную операцию на месте разрушенного девятиэтажного жилого дома, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По уточненным данным, погибли 23 человека, в том числе шестеро детей: три мальчика (полтора года, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Две женщины считаются пропавшими без вести. Пострадали больше 20 человек.
Акцию против мобилизации провели в Вильнюсе представители „Лиги свободных наций“, выступающие за распад Российской Федерации. Аналогичные акции сегодня пошли в Сан-Диего и Анталии. В самой России акции протеста не проводились.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что „не видит смысла“ поддерживать дипломатические отношения с Польшей после того, как власти Польши изъяли у посольстве РФ здание школы в Варшаве.
Медведев заявил, что у власти в Польше находятся „русофобы“, а Украина „полна польских наемников“.
Пять сел Белгородской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе повреждены линии электропередачи.
„Без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка“, - сказал Гладков.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе 29 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины.
Зафиксировано семь попаданий. Никто не пострадал. Повреждены три жилых дома. В поселке нет электричества.
РИА Новости опубликовало кадры удара по командному составу объединенной группировки войск ВСУ „Херсон“, нанесенного, как ранее заявили в Минобороны РФ, высокоточным оружием морского базирования.
Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в селе Вернополье Изюмского района 30-летний местный житель получил ранение из-за взрыва неизвестного взрывного устройства во дворе его дома.
Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. „В Харьковской области сохраняется высокой минная опасность“, - сказал глава обладминистрации.
Один мирный житель погиб в Белозерской общине Херсонской области из-за российского обстрела утром 29 апреля.
По данным прокуратуры Украины, около 10 утра населенный пункт, название которого не сообщается, обстреляли из систем залпового огня, из-за чего повреждены частные дома. Одна пострадавшая госпитализирована с травмами.
В Госдуме обсуждают поправки в закон о военном положении
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников рассказал „Ведомостям“, что в парламенте обсуждается внесение поправок в закон о военном положении.
Они необходимы в связи с тем, что сейчас закон не позволяет проводить выборы, если в регионе введено военное положение. Такой режим действует в четырех новых субъектах Федерации, в то время как на территориях уже готовятся к избирательной кампании.
По словам Крашенинникова, необходимые поправки могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время.
По данным немецкого таблоида Bild, около одной тысячи бойцов украинского спецназа проходят тренировку в Германии.
„Они уже обеспечили успех предыдущим украинским наступлениям — силы специальных операций, которые нанесли тяжелые потери российским оккупантам и быстро обратили их в бегство. Сейчас эти бойцы тренируются и в Германии“, — говорится в сообщении Bild.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, что ВСУ начнут контрнаступление и смогут вернуть Крымский полуостров под контроль.
Он отметил, что успех Украины будет зависеть от поставок оружия западными странами. Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или десятилетиями, и „другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны“.
Генштаб ВСУ: продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку
Россия усилила контрразведывательный и полицейский режим в аннексированном Крыму, сообщает генштаб ВСУ Украины в своей очередной вечерней оперативной сводке.
С 26 апреля увеличено количество патрулей, на дорогах местного значения посты полиции усилены сотрудниками ФСБ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в том числе проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: российская армия наступает, ВСУ держат оборону.