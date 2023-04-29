ФОТО | EKRE: мы стремимся как можно скорее положить конец пребыванию Каи Каллас у власти

„Консервативная народная партия Эстонии призывает всех национально настроенных, несущих традиционные ценности, уважающих конституцию и свободолюбивых людей объединиться в борьбе против правительства либеральных лжецов, пришедших к власти при помощи недостоверных электронных выборов“, - говорится в политическом заявлении партии.

„Мы стремимся как можно скорее положить конец пребыванию Каи Каллас у власти. Для этого мы планируем в рамках закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу предотвратить предлагаемое правительством повышение налогов, легализацию языка вражды и однополых браков, сокращение детских пособий и принятие других законопроектов, наносящих вред обществу и экономике. Мы собираем граждан, организуем демонстрации и, при необходимости, организуем и другие акции протеста“.

Совет EKRE пришел к выводу, что отсутствие возможности наблюдения и проверки электронных выборов ставит под сомнение окончательные результаты выборов.

„Более того, предвыборным общественным мнением манипулировали, в угоду либеральному лагерю, с помощью фейковых новостей из России, представляющих интересы Кремля. Избирателям сознательно лгали о реальных планах. Это все говорит о том, что у нынешнего правительства нет мандата для реализации своих радикальных планов, - отметили в партии. - Нашу позитивную кампанию поддержала значительная часть эстонского общества“.

По мнению EKRE, для достижения баланса бюджета необходимо сосредоточиться на стимулировании экономического роста и снижении цен на энергоносители. „Для этого нам необходимо начать снижать налоги - особенно налог с оборота и акцизы, - а не повышать их. Именно экономический рост обеспечивает средства к существованию нашего народа и значительное увеличивает поступления в бюджет“.

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