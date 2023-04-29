Житель Эстонии платит за лечение больше, чем средний европеец

Такие данные ВОЗ приводит в опубликованном 28 апреля ежегоднике Института развития здравоохранения.

В ежегоднике представлены сравнительные данные за 2020 год. В странах Евросоюза на здравоохранение тогда тратилось в среднем 10,9% ВВП, а в Эстонии — 7,8%.

В 2020 году Эстония заняла 19-е место среди европейских стран по доле расходов на здравоохранение в ВВП, за ней следовали Литва, Латвия, Венгрия, Словакия, Ирландия, Польша, Румыния и Люксембург. Справедливости ради следует отметить, что показателя выше среднего тогда достигли только шесть стран, во главе с Германией, где эта доля приблизилась к 13 процентам. За ней следовали Франция, Швеция, Австрия, Нидерланды и Бельгия.

В Эстонии расходы на здравоохранение в 2021 году составили 2,363 миллиарда евро.

Анализ, проведенный в 2022 году Министерством социальных дел и Больничной кассой, показал, что пенсионеры тратят на медицинские услуги в среднем 850 евро в год. Большую часть расходов составляют расходы на лекарства и стоматологическую помощь.

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