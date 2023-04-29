„Божья кара за Умань“: украинская разведка заявила, что в Севастополе уничтожено десять резервуаров с нефтепродуктами для Черноморского флота РФ
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил „РБК-Украина“. По его словам, в результате взрыва в Севастополе 29 апреля уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, сообщает „Медуза“.
Представитель украинской разведки назвал взрыв „божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей“.
Андрей Юсов призвал жителей Крыма „не находиться рядом с военными объектами“ и объектами, обеспечивающими российскую армию. По его словам, уничтоженные нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.
Власти аннексированного Севастополя утверждали, что из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе в порту, из-за чего загорелись четыре резервуара. Открытое горение ликвидировано.
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