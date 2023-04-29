„Божья кара за Умань“: украинская разведка заявила, что в Севастополе уничтожено десять резервуаров с нефтепродуктами для Черноморского флота РФ

Представитель украинской разведки назвал взрыв „божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей“.

Андрей Юсов призвал жителей Крыма „не находиться рядом с военными объектами“ и объектами, обеспечивающими российскую армию. По его словам, уничтоженные нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Власти аннексированного Севастополя утверждали, что из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе в порту, из-за чего загорелись четыре резервуара. Открытое горение ликвидировано.

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