За рубежом
29.04.2023, 14:04

„Божья кара за Умань“: украинская разведка заявила, что в Севастополе уничтожено десять резервуаров с нефтепродуктами для Черноморского флота РФ

 
Пожар на нефтебазе в Севастополе
Пожар на нефтебазе в Севастополе
ФОТО: ЧТД | Telegram

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил „РБК-Украина“. По его словам, в результате взрыва в Севастополе 29 апреля уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, сообщает „Медуза“.

Представитель украинской разведки назвал взрыв „божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей“.

Андрей Юсов призвал жителей Крыма „не находиться рядом с военными объектами“ и объектами, обеспечивающими российскую армию. По его словам, уничтоженные нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Власти аннексированного Севастополя утверждали, что из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе в порту, из-за чего загорелись четыре резервуара. Открытое горение ликвидировано.

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