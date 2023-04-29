„Божья кара за Умань“. Что известно о пожаре на нефтехранилище в Севастополе
В субботу на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе разгорелся мощнейший пожар. По данным местной администрации, к середине дня открытое горение удалось ликвидировать. Власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что пожару предшествовал налет беспилотников, предположительно украинских. В Киеве не подтверждают свою причастность к случившемуся, однако призывают жителей полуострова и впредь держаться подальше от российских военных объектов, пишет Русская служба Би-би-си.
Информация о взрывах и последующем пожаре на нефтехранилище в севастопольском порту стала распространяться в соцсетях ранним утром в субботу.
Позже городские экстренные службы подтвердили, что в микрорайоне Казачья бухта горят четыре резервуара с топливом, площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров.
По словам назначенного Москвой главы Севастополя Михаила Развозжаева, пожару был присвоен четвертый, самый высокий уровень сложности. На его тушение были брошены все силы местного МЧС и пожарные из других частей Крыма, включая специальный пожарный поезд. Также были задействованы ресурсы Черноморского флота, сообщил Развозжаев.
„На месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники“, - написал чиновник в своем телеграм-канале.
Российский депутат Михаил Шеремет, представляющий в Госдуме аннексированный Крым, назвал инцидент „террористическим актом, цель которого состоит в запугивании мирных жителей“.
Как заявили промосковские власти Крыма, причиной стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары с топливом, и они считают дроны украинскими.
Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал, угрозы гражданским объектам не возникло, и эвакуация жителей не потребовалась.
Позже глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове была отражена атака беспилотников.
„Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет“ , - заявил Аксенов.
В Киеве, как обычно, официально не подтверждают свою причастность к нападению, однако случившееся там назвали „Божьей карой“ за гибель мирных жителей в Умани, где днем ранее российская ракета ударила в многоквартирный жилой дом, что привело к обрушению одной из его секций. По состоянию на субботу, жертвами этого удара стали 23 человека, включая пятерых детей.
„В городе Севастополь 29 апреля случилась „бавовна“, которая является Божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной“, - заявил официальный представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в интервью изданию „РБК-Украина“.
По его словам, в оккупированном Севастополе в субботу сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов, предназначавшихся для Черноморского флота России.
Представитель ведомства не стал напрямую подтверждать причастность Украины к этому пожару, но призвал жителей Крыма впредь держаться подальше от российских военных объектов.
„Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора“, - сказал Юсов.
Утром в субботу Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, в этот день отмечается 105-я годовщина поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.
Удары по Черноморскому флоту
Казачья - одна из двух бухт в Севастополе, которая находится в 15 км к юго-западу от центра города. Она на протяжении долгого времени используется для размещения военных объектов.
В этом районе также проживают семьи военнослужащих Черноморского флота РФ и дислоцируется несколько воинских частей. В частности, там размещается морская пехота ЧФ РФ, также рядом находится аэродром.
Эксперт украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров в комментарии для BBC News Украина обращает внимание на то, что горящая нефтебаза расположена вплотную к устройствам для подъема и спуска российских десантных кораблей в Севастополе.
Это все относится к инфраструктуре 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. Соответственно, атака на нефтебазу может рассматриваться не просто как разрушение инфраструктуры и уничтожение запасов топливных ресурсов противника, но и как удар по военному объекту, одному из самых важных в Севастополе, считает эксперт.
„Прикрытие базы с неба было непосредственной задачей 810-й бригады. Они должны были защищать ее как себя самих“, - заключает аналитик.
Объекты Черноморского флота России в Севастополе уже не в первый раз с начала крупномасштабной фазы российско-украинской войны оказываются под ударом.
О работе ПВО и атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот власти аннексированного Крыма сообщают с августа прошлого года. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия присвоила себе в 2014 году.
В Крыму и Севастополе действует „желтый“ уровень террористической опасности, это означает высокую вероятность угрозы.
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