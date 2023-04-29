„Божья кара за Умань“. Что известно о пожаре на нефтехранилище в Севастополе

Информация о взрывах и последующем пожаре на нефтехранилище в севастопольском порту стала распространяться в соцсетях ранним утром в субботу.

Позже городские экстренные службы подтвердили, что в микрорайоне Казачья бухта горят четыре резервуара с топливом, площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров.

По словам назначенного Москвой главы Севастополя Михаила Развозжаева, пожару был присвоен четвертый, самый высокий уровень сложности. На его тушение были брошены все силы местного МЧС и пожарные из других частей Крыма, включая специальный пожарный поезд. Также были задействованы ресурсы Черноморского флота, сообщил Развозжаев.

„На месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники“, - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Российский депутат Михаил Шеремет, представляющий в Госдуме аннексированный Крым, назвал инцидент „террористическим актом, цель которого состоит в запугивании мирных жителей“.

Как заявили промосковские власти Крыма, причиной стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары с топливом, и они считают дроны украинскими.

Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал, угрозы гражданским объектам не возникло, и эвакуация жителей не потребовалась.

Позже глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове была отражена атака беспилотников.

„Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет“ , - заявил Аксенов.

В Киеве, как обычно, официально не подтверждают свою причастность к нападению, однако случившееся там назвали „Божьей карой“ за гибель мирных жителей в Умани, где днем ранее российская ракета ударила в многоквартирный жилой дом, что привело к обрушению одной из его секций. По состоянию на субботу, жертвами этого удара стали 23 человека, включая пятерых детей.