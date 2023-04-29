ФОТО и ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Эстония проиграла Китаю в матче за третье место

На второй минуте матча китайская сборная вышла вперед. Паркер Фу забросил в ближний угол, пробив с острого угла. Спустя 7 минут китайские хоккеисты удвоили свое преимущество в счете. Шайбу после добивания забросил Лукас Локхарт. За пять минут до окончания периода счет стал 3:0. В составе китайской сборной шайбу забросил Джейсон Фрэм.

В середине второго периода Кевин Паррас сократил отставание в счете. За семь минут до окончания периода сборная Эстонии создала отличный момент, чтобы забросить вторую шайбу, но подвела реализация.

На первой минуте третего периода китайские хоккеисты благодаря Паркер Фу забросили четвертую шайбу. На пятой минуте сборная Эстонии осталась в меньшинстве и пропустила пятую шайбу, которую забросил Паркер Фу. За пять минут до окончания третьего периода сборная Эстонии реализовала большинство. Шайбу забросил Роберт Аррак.

Эстония проиграла Китаю (2:5) и заняла на домашнем ЧМ четвертое место.

В группу А первого дивизиона на следующий сезон вышла сборная Японии, которая обыграла Украину со счетом 5:3.

Во второй дивизион вылетела Сербия, которая обыграла Нидерланды по буллитам (3:2).

Турнирная таблица:

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