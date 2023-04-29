ФОТО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Эстония проиграла Китаю в матче за третье место

На второй минуте матча китайская сборная вышла вперед. Паркер Фу забросил в ближний угол, пробив с острого угла. Спустя 7 минут китайские хоккеисты удвоили свое преимущество в счете. Шайбу после добивания забросил Лукас Локхарт. За пять минут до окончания периода счет стал 3:0. В составе китайской сборной шайбу забросил Джейсон Фрэм.

В середине второго периода Кевин Паррас сократил отставание в счете. За семь минут до окончания периода сборная Эстонии создала отличный момент, чтобы забросить вторую шайбу, но подвела реализация.

На первой минуте третего периода китайские хоккеисты благодаря Паркер Фу забросили четвертую шайбу. На пятой минуте сборная Эстонии осталась в меньшинстве и пропустила пятую шайбу, которую забросил Паркер Фу. За пять минут до окончания третьего периода сборная Эстонии реализовала большинство. Шайбу забросил Роберт Аррак.

До матча:

Эстония и Китай набрали по 5 очков и отстают от лидирующей Японии на 7 очков, тем самым потеряв все шансы на повышение в классе. Интрига в матче все равно есть, так как победитель матча финиширует третьим, а проигравший финиширует четвертым или пятым, если поражение произойдет в овертайме, а Нидерланды обыграют Сербию в предыдущей игре.

Турнирная таблица:

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.