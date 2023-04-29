В толоках в Ласнамяэ примут участие 3000 школьников. Управа приглашает помочь всех желающих

„Я очень рада, что совет по окружающей среде Ласнамяэ начал активно работать и вышел на новый этап. В толоках 2 мая примет участие примерно 3000 учеников районных школ. Естественно, принять участие в толоках приглашаются и другие желающие. Только вместе мы сможем сделать наш район чище и красивее“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе предстоящих толок в районе Ласнамяэ будет убран 21 участок по всему району: пустыри, лесные массивы, парки, территории вокруг школ и детских садов. Толоки по уборке района – это отличная возможность для ласнамяэских школьников научиться беречь и заботиться об окружающей среде. Кроме того, школьники смогут разнообразить привычные учебные дни, проводя время на свежем воздухе.

Все желающие также приглашаются помочь в уборке района Ласнамяэ. На месте районная управа выдаст весь необходимый инвентарь, такой как перчатки и мусорные мешки. Для получения дополнительной информации о месте сбора, времени начала и любых других связанных с толоками вопросах управа просит связаться с главным специалистом по благоустройству управы района Ласнамяэ Моникой Вистер по адресу moonika.vister@tallinnlv.ee.

В толоках по уборке примут участие: Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Таллиннская Махтраская основная школа, Таллиннская гимназия Куристику, Таллиннская гимназия Ляэнемере, основная школа Ласнамяэ, Таллиннская гимназия Лаагна и Таллиннская гимназия Паэ.

В середине апреля при управе района Ласнамяэ был создан совет по окружающей среде, в который входят представители управы района и по одному взрослому и ученику из каждой школы. На данный момент в деятельности совета занято 20 человек. Цель совета – создать сеть, которая будет привлекать и мотивировать живущую и учащуюся в Ласнамяэ молодежь сделать район более умным, комфортным и зелёным. Толоки, которые состоятся 2 мая – одно из первых решений совета.

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