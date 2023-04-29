ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: займёт ли Украина первое место?

Сербия - Нидерланды (3:2 по буллитам)

Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертайме зрители голов не увидели. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались сербы (3:0).

Эстония - Китай (2:5)

Эстония и Китай набрали по 5 очков и отстают от лидирующей Японии на 7 очков, тем самым потеряв все шансы на повышение в классе. Интрига в матче все равно есть, так как победитель матча финиширует третьим, а проигравший финиширует четвертым или пятым, если поражение произойдет в овертайме, а Нидерланды обыграют Сербию в предыдущей игре.

Япония - Украина (19:30)

Победитель турнира и команда, которая в следующем году сыграет в первом дивизионе группе А, определятся в матче между Японией и Украиной. Украине нужна победа в основное время, Японии для победы нужна ничья или овертайм.

Турнирная таблица:

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.