29.04.2023, 12:07
ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Япония завоевала золотые медали и повышение в классе(1)
ФОТО: | Scanpix
В субботу на ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы В, состоялись заключительные матчи соревнований. Сербия обыграла Нидерланды (3:2), Эстония проиграла Китаю (2:5), а Украина проиграла Япония в матче за первое место (3:5).
Сербия - Нидерланды (3:2 по буллитам)
Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертайме зрители голов не увидели. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались сербы (3:0).
Эстония - Китай (2:5)
Япония - Украина (5:3)
Турнирная таблица:
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