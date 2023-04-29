Хоккей
29.04.2023, 12:07

ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Япония завоевала золотые медали и повышение в классе

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Сборная Японии
Сборная Японии
ФОТО: REUTERS/Ints Kalnins | Scanpix

В субботу на ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы В, состоялись заключительные матчи соревнований. Сербия обыграла Нидерланды (3:2), Эстония проиграла Китаю (2:5), а Украина проиграла Япония в матче за первое место (3:5).

Сербия - Нидерланды (3:2 по буллитам)

Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертайме зрители голов не увидели. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались сербы (3:0).

Эстония - Китай (2:5)

Япония - Украина (5:3)

Турнирная таблица:

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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