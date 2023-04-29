ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Япония завоевала золотые медали и повышение в классе

Сербия - Нидерланды (3:2 по буллитам)

Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертайме зрители голов не увидели. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались сербы (3:0).

Эстония - Китай (2:5)

Япония - Украина (5:3)

Турнирная таблица:

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