ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Сербия обыграла Нидерланды и вылетела в низший дивизион
Сегодня на ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы В, матчи которого в эти дни проходят в ледовом холле Тондираба, заключительный день соревнований. Сербия обыграла Нидерланды (3:2), Эстония сразится с Китаем за третье место (16:00), а Украина и Япония поборются за повышение в классе (19:30).
Сербия - Нидерланды (3:2 по буллитам)
Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертайме зрители голов не увидели. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались сербы (3:0).
Эстония - Китай (16:00)
Эстония и Китай набрали по 5 очков и отстают от лидирующей Японии на 7 очков, тем самым потеряв все шансы на повышение в классе. Интрига в матче все равно есть, так как победитель матча финиширует третьим, а проигравший финиширует четвертым или пятым, если поражение произойдет в овертайме, а Нидерланды обыграют Сербию в предыдущей игре.
Япония - Украина (19:30)
Победитель турнира и команда, которая в следующем году сыграет в первом дивизионе группе А, определятся в матче между Японией и Украиной. Украине нужна победа в основное время, Японии для победы нужна ничья или овертайм.
Турнирная таблица:
Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.
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