ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: кто покинет группу, станет ли Украина первой, а Эстония третьей?
Сегодня на ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы В, матчи которого в эти дни проходят в ледовом холле Тондираба, заключительный день соревнований. Сербия сыграет с Нидерландами (12:30), Эстония сразится с Китаем за третье место (16:00), а Украина и Япония поборются за повышение в классе (19:30).
Сербия - Нидерланды (12:30)
Сербия (1 очко) и Нидерланды (3 очка) замыкают турнирную таблицу ЧМ. В очной встрече команды решат, кто сохранит прописку в первом дивизионе группы В на следующий год, а кто отправится в дивизион рангом ниже.
Сербы должны побеждать в основное время, чтобы оставаться в группе B первого дивизиона, а Нидерландам нужно выходить в овертайм, чтобы занять пятое место. Если Нидерланды выиграют в основное время, а в матче Эстония-Китай не будет овертайма, Нидерланды займут четвертое место.
Эстония - Китай (16:00)
Эстония и Китай набрали по 5 очков и отстают от лидирующей Японии на 7 очков, тем самым потеряв все шансы на повышение в классе. Интрига в матче все равно есть, так как победитель матча финиширует третьим, а проигравший финиширует четвертым или пятым, если поражение произойдет в овертайме, а Нидерланды обыграют Сербию в предыдущей игре.
Япония - Украина (19:30)
Победитель турнира и команда, которая в следующем году сыграет в первом дивизионе группе А, определятся в матче между Японией и Украиной. Украине нужна победа в основное время, Японии для победы нужна ничья или овертайм.
Турнирная таблица:
Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.
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