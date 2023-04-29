ВИДЕО | Мощный пожар на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников локализован - местные власти

„Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА“, - написал в пять утра Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, площадь пожара составляла около одной тысячи квадратных метров.

Власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на Черноморский флот, базирующийся в Севастополе. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году.

Развожаев утверждает, что в результате пожара на резервуаре с топливом после предполагаемого удара беспилотника никто из людей не пострадал.

„Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания“, - сообщил он в своем телеграм-канале. По его словам, пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных. Ожидается прибытие пожарного поезда.

Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев. Власти Украины пока не комментировали утверждение о том, что по топливному резервуару в Севастополе ударил украинский беспилотник.

По последним данным, открытое горение на нефтебазе, загоревшейся после атаки двух беспилотников, ликвидировали. В тушении задействовали все силы МЧС в Севастополе, ресурсы Черноморского флота, а также пожарных из Крыма.

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