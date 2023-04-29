ФОТО | От машины ничего не осталось: BMW на большой скорости влетел в дерево, погибли два молодых человека

Согласно предварительной информации, легковой автомобиль BMW съехал с дороги вправо и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что двое молодых людей, находившихся в автомобиле, получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия. Других людей в машине не было.

Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Центральной Эстонии Раймонд Иннос сказал, что, по всей видимости, BMW двигался на очень большой скорости, так как в результате столкновения передняя часть автомобиля была полностью деформирована. Поскольку автомобиль был очень сильно поврежден в результате столкновения, на месте не удалось определить, был ли молодой человек на пассажирском сиденье пристегнут ремнем безопасности.

„По первоначальным данным, мужчина на водительском сиденье был пристегнут ремнем безопасности, но мы ничего не можем сказать относительно молодого человека на пассажирском сиденье“, - сказал Иннос.

Авария произошла на прямом участке дороги с хорошей видимостью, где ограничение скорости составляет 90 км/ч.

Все подробности сегодняшней серьезной аварии полиция будет выяснять в ходе уже инициированного уголовного расследования.

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