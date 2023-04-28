ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (429-й день) | Растет число жертв российского ракетного обстрела Украины. Министр обороны Украины: ВСУ готовы к контрнаступлению

В Соединенных Штатах и НАТО уверены в способности украинской армии провести успешную контрнаступательную операцию. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) на основании последних заявлений ряда официальных лиц. Так, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил 27 апреля, что в альянсе обучили и оснастили более девяти новых украинских бригад. При этом он отметил, что уровень подготовки ВСУ позволяет освободить захваченные территории в ходе готовящегося контрнаступления. Столтенберг также указал, что НАТО и партнеры организации поставили Украине более 98 процентов обещанных боевых машин - в общей сложности более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой неназванной техники. В тот же день верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что США тесно сотрудничают с украинской армией в подготовке плана контрнаступления, включая разработку тактики внезапного нападения.

В России намерены поставить на поток производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступив вечером 27 апреля на совещании в московском индустриальном парке „Руднево“. Он поручил Минтрансу подготовить предложения по подчинению этой отрасли Росавиации или созданию специального органа. Как сообщают российские информагентства, правительство России предлагает разработать систему налоговых льгот для производителей БПЛА.

Соединенные Штаты до конца недели намерены провести встречу более чем с 40 союзниками по НАТО и Европейскому Союзу в Брюсселе. Во встрече, посвященной глобальным усилиям по производству, ускоренной поставке и обслуживанию вооружения для Украины, примут участие директора по вооружениям и представители более 40 стран-членов Евросоюза и НАТО, заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

В результате попадания российской ракеты или обломков сбитой ракеты в многоэтажный дом в Умани погибли 23 человека, Среди них - трое 10-летних детей. 18 получили ранения. Число жертв в Умани постоянно растет.

Над Киевом сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. В то же время взрывы ракет были отмечены в Днепре, где в результате погибли женщина и ребенок , а также в Умани.

Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом, как сообщает „РБК-Украина“, заявил 28 апреля, министр обороны Алексей Резников. „Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые „Цезари“ в Украину. Производство - Франция, но это датские „Цезари“, которые становятся на боевое дежурство“, - цитирует издание министра.

По данным правительства в Киеве, подготовка к ожидаемому контрнаступлению Украины близится к завершению. Украина „в глобальном смысле“ готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования, заявил министр обороны Алексей Резников. „Мы очень современные системы получили, особенно в части „бронированного кулака“. Напомню, что кроме „танковой коалиции“, куда входят танки Leopard 2, Challenger, чуть позже приедут Leopard 1“, - сказал он. Резников также напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, поучаствовать не успеют.

„Если в глобальном смысле - в высоком процентном соотношении мы готовы. Дальше - вопрос за генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем“, - заявил Резников.

Ожидаемое контрнаступление ВСУ „не следует считать решающей битвой“, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИДов стран Северной Европы и Балтии. „Решающая битва - та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы“, - пояснил Кулеба. „Если понадобится одно контрнаступление - будет одно, если нужно два или больше - будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить“, - подчеркнул украинский министр, добавив, что Украина будет воевать до победы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за военные „фейки“, „дискредитацию“ ВС РФ и действия, „угрожающие национальной безопасности“. Лишить приобретенного гражданства могут в том числе за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, причастность к „нежелательной организации“, неисполнение закона об „иностранных агентах“, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы, дезертирство. В случае совершения „действий, создающих угрозу национальной безопасности России“, решение суда для лишения гражданства не нужно - заключение будет составлять ФСБ.

Еще один закон, подписанный Путиным, - о пожизненном лишении свободы за „госизмену“. До сих пор максимальное наказание по данной статье предусматривало до 20 лет заключения. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в апреле, его приняли сразу во втором и третьем чтениях, после чего он был одобрен Советом Федерации.

Во второй половине дня российская военная авиация нанесла по приграничной территории Черниговской области удар, по всей вероятности, управляемыми бомбами, сообщила пресс-служба Оперативного командования „Север“. По ее данным, три бомбы были сброшены из двух самолетов на село Костобобров. В результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, два из них загорелись. Информация о пострадавших уточняется.