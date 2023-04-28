В поезде Таллинн–Тарту двое мужчин подрались из-за громкой музыки

„Причина драки заключалась в том, что один из мужчин слушал в поезде музыку, которая, по мнению пассажиров, была слишком громкой“, — сказала Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вильманн.

Затем диспетчер попросил выключить музыку, но мужчина этого не сделал.

„После этого один из пассажиров призвал мужчину к порядку, и между ними завязалась драка, — сказала Вильманн. — Человек, который слушал музыку, вышел из поезда на остановке „Тапа“, когда прибыл патруль, он уже покинул станцию“.

Один из пассажиров поезда также описал инцидент в социальных сетях. „Привет крутым эстонцам в сегодняшнем поезде Таллинн - Тарту, которые не позволяют пьяным гопникам терроризировать весь вагон. Сегодня был потасовка, крики, полиция, пара героев и прочие пятничные радости“, - говорится в сообщении.