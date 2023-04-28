ФОТО | Если фонтаны - символ лета, то в Нарву оно пришло

Три фонтана в Нарве заработали сегодня, 28 апреля - на Ратушной площади, Променаде и в Тёмном саду. Все желающие смогли увидеть, как, по словам коренной нарвитянки Ольги, начинается лето. Для нее именно запуск фонтанов говорит о том, что вот-вот наступит летняя пора, вне зависимости от того, распустилась листва или нет. Горожане смотрели концерт на Променаде, фотографировались на фоне заработавших фонтанов и немного сожалели, что погода не такая теплая, как уже хочется всем.