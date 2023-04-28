Руководитель AMTEL: сумма налога для новых автомобилей могла бы быть меньше(12)
Согласно информации от Транспортного департамента, вводимый налог на первичную регистрацию автомобиля мог бы составлять 1800 — 2000 евро. По мнению Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) облагать налогом первичную регистрацию не стоило бы.
Исполнительный директор AMTEL Меэлис Теллискиви отмечает, что ставший известным сегодня план — это наброски Транспортного департамента.
„Теперь будут сформированы рабочие группы и предстоит обсудить, является ли он оптимальным“, - сказал Теллискиви. По его словам, на примере других стран надо обсудить, является ли введение платы за первичную регистрацию важным. „Хорошо, что началось обсуждение, и, конечно, вместе что-то можно придумать“, - сказал Теллискиви. Он надеется, что AMTEL тоже привлекут к дальнейшему обсуждению.
Для подержанных автомобилей, по мнению руководителя AMTEL, следовало бы применять налог, иначе будет ввезено много загрязняющих окружающую среду подержанных машин.
„Я бы скорее не обкладывал налогом регистрацию новых легковых автомобилей, так как они менее загрязняют среду. Налог на импортируемые подержанные автомобиле оправдан“, - сказал Теллискиви.
Глава AMTEL считает, что если целью автомобильного налога является уменьшение выбросов CO2, то для новых автомобилей его сумма могла бы быть меньше.
Делать прогнозы о том, есть ли опасность, что некоторые автомобили больше не будут покупать, по словам Теллискиви, делать на данный момент рано. „Цифры Транспортного департамента — это скорее исходный документ, на основании которого начнется обсуждение этой темы“, - сказал он.
Для принятия правильного решения нужно посмотреть на практику других стран. Как отметил Теллискиви, в Таллинне можно обойтись и без машины, но в отдаленных регионах автомобиль — это не предмет роскоши, машина дает человеку возможность ездить на более отдаленное место работы.
Нужно посмотреть на картину целиком, быстро делать какие-то выводы было бы преждевременно, считает директор AMTEL.
Автомобильный налог от 1440 до 3600 евро?
Размер налога на первичную регистрацию транспортного средства может составить 1 800–2 000 евро, а средняя ставка налога на моторно-транспортное средство - 100–120 евро в год, говорится в памятке об автомобильных налогах, подготовленной Департаментом транспорта, которая стала сегодня достоянием общественности.
„Предложение состоит в том, чтобы ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию транспортного средства для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO2 более 120 г/км и для микроавтобусов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км со средней налоговой ставкой около 1800-2000 евро за транспортное средство“, — говорится в памятке.
Первичная регистрация новых легковых автомобилей, выброс которых составляет менее 120 г/км, налогом предлагается не облагать. Для автомобилей, начиная с выбросом 120 г/км налог мог бы составить 1440, начиная с 160 г/км — 1680, начиная с 200 г/км — 3000 и начиная с 300 г/км — 3600 евро.
Базирующийся на годовом, месячном или дневном исчислении налог на моторно-транспортные средства для легковых автомобилей с выбросами более 120 г/км и микроавтобусов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км составит в среднем 100-120 евро в год.