Баскетбол
28.04.2023, 18:21

ЧЭ по баскетболу: Пярну обыграл Рапла и последним вышел в полуфинал

 
AVIS UTILITAS Rapla vs Pärnu Sadam
AVIS UTILITAS Rapla vs Pärnu Sadam
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В пятницу определился четвертый полуфиналист чемпионата Эстонии по баскетболу Paf, когда „Авис Утилитас“ из Рапла дома проиграл „Садам“ из Пярну со счетом 65:78.

Баскетболисты Пярну лучше начали матч, проведя рывок 8:0 при счете 3:3. Клубу „Садам“ удалось сохранить достигнутое преимущество, после первой четверти их преимущество было 21:14. Во второй четверти Пярну увеличил отрыв до 11 очков. Рапла сократил отставание до шести очков (24:30), но не ближе. Мэтью Маккарти вывел Пярну вперед со счетом 42:28 перед перерывом, забросив трехочковый на последних секундах.

Третья четверть началась под контролем подопечных Герта Кулламяэ, когда разница составляла уже 20 очков (51:31). За 2:35 до конца третьей четверти Пярну вел 57:39. Затем хозяева вошли в игру, баскетболисты Пярну больше не смогли забросить легких мячей, а Тайлер Чиз из Рапла довел счет 48:58 трехочковым на последних секундах четверти.

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