ЧЭ по баскетболу: Пярну обыграл Рапла и последним вышел в полуфинал

Баскетболисты Пярну лучше начали матч, проведя рывок 8:0 при счете 3:3. Клубу „Садам“ удалось сохранить достигнутое преимущество, после первой четверти их преимущество было 21:14. Во второй четверти Пярну увеличил отрыв до 11 очков. Рапла сократил отставание до шести очков (24:30), но не ближе. Мэтью Маккарти вывел Пярну вперед со счетом 42:28 перед перерывом, забросив трехочковый на последних секундах.