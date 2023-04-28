Живая легенда нарвского хоккея Раис Давлеткильдеев избран в Зал славы эстонского хоккея

В Зал славы эстонского хоккея входят Мярт Ряли, Алексей Смирнин, Александр Шляпников, Аркадий Баринов, Тыну Эапост, Яан Ахи, Рейн Миллер, Карл Лийв, Хиллар Мальдре, Рауль Сауэ, Эндель Саарва, Юлиус Раудсепп и Раис Давлеткильдеев.

Раис Давлеткильдеев родился 2 сентября 1949 года в Петропавловске, тогдашний Казахский СССР. В 1963 году окончил Петропавловскую 1-ю среднюю школу, в 1972 году - Петропавловский педагогический институт. Давлеткильдеев начал заниматься хоккеем в родном городе в возрасте пяти лет, в 1974 году его пригласили играть за нарвскую команду „Кренгольм“. Его тренерами были Юрий Исаев, Валерий Чекалкин, Александр Романцов и Александр Колпаков.

Давлеткильдеев стал чемпионом Эстонской СССР в сезонах 1974/1975, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990 и 1990/1991, а также первым чемпионом новой независимой Эстонской Республики в сезоне 1991/1992. Весной 1988 года он выиграл чемпионат в качестве играющего помощника тренера команды „Кренгольм“.

В 1976-1986 годах Давлеткильдеев выступал за нарвскую команду«Кренгольм“ во II и III лигах чемпионата Советского Союза, являясь одним из ключевых игроков команды.

После окончания карьеры остался в Нарве, где работал детским тренером. Долгое время возглавлял клуб „Нарва ПСК“ при спортивной школе „Паэмурру“. Под его руководством выросли многие игроки сборной Эстонии по хоккею разных возрастов. На данный момент 73-летний Давлеткильдеев тренируют группу из почти 30 юных игроков, в которую входят мальчики 2012-2013 годов рождения.