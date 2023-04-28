Живая легенда нарвского хоккея Раис Давлеткильдеев избран в Зал славы эстонского хоккея
Живая легенда нарвского хоккея Раис Давлеткильдеев избран 13-м членом Зала слава эстонского хоккея. И Давлеткильдеев, и Алексей Смирнин, который с 2016 года является членом Зала славы эстонского хоккея, получили награды перед вчерашним матчем ЧМ между Эстонией и Японией.
В Зал славы эстонского хоккея входят Мярт Ряли, Алексей Смирнин, Александр Шляпников, Аркадий Баринов, Тыну Эапост, Яан Ахи, Рейн Миллер, Карл Лийв, Хиллар Мальдре, Рауль Сауэ, Эндель Саарва, Юлиус Раудсепп и Раис Давлеткильдеев.
Раис Давлеткильдеев родился 2 сентября 1949 года в Петропавловске, тогдашний Казахский СССР. В 1963 году окончил Петропавловскую 1-ю среднюю школу, в 1972 году - Петропавловский педагогический институт. Давлеткильдеев начал заниматься хоккеем в родном городе в возрасте пяти лет, в 1974 году его пригласили играть за нарвскую команду „Кренгольм“. Его тренерами были Юрий Исаев, Валерий Чекалкин, Александр Романцов и Александр Колпаков.
Давлеткильдеев стал чемпионом Эстонской СССР в сезонах 1974/1975, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990 и 1990/1991, а также первым чемпионом новой независимой Эстонской Республики в сезоне 1991/1992. Весной 1988 года он выиграл чемпионат в качестве играющего помощника тренера команды „Кренгольм“.
В 1976-1986 годах Давлеткильдеев выступал за нарвскую команду«Кренгольм“ во II и III лигах чемпионата Советского Союза, являясь одним из ключевых игроков команды.
После окончания карьеры остался в Нарве, где работал детским тренером. Долгое время возглавлял клуб „Нарва ПСК“ при спортивной школе „Паэмурру“. Под его руководством выросли многие игроки сборной Эстонии по хоккею разных возрастов. На данный момент 73-летний Давлеткильдеев тренируют группу из почти 30 юных игроков, в которую входят мальчики 2012-2013 годов рождения.
В 2004-2010 и 2013-2019 годах Давлеткильдеев также был главным тренером основной команды нарвского „ПСК“. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Эстонии в 2016 и 2017 годах. В оба золотых сезона нарвский „ПСК“ состоял в основном из местных игроков, и большую роль в завоевании титула сыграли тренерская мудрость Давлеткильдеева, блестящий выбор тактики и отличная игра его вратаря-студента Даниила Сеппенена. Игра нарвского „ПСК“ строилась на сильной игре в обороне и молниеносных и эффективных контратаках. Кроме того, клуб „ПСК“, который играл под руководством Давлеткильдеева, был выбран командой года Ида-Вирумаа.
В 1995-1997 и 2006-2007 годах Давлеткильдеев был главным тренером молодежной сборной Эстонии до 20 лет, в 2003-2005 годах - главным тренером молодежной сборной Эстонии до 18 лет, а в 2007-2009 годах - главным тренером основной сборной Эстонии по хоккею.
В 2006 году Давлеткильдееву был присвоен 6-й профессиональный тренерский разряд. С 2017 года он является членом правления нарвского хоккейного клуба „ПСК“.
Делом жизни Давлеткильдеева можно считать популяризацию хоккея в Нарве и подготовку игроков хорошего уровня для местного клуба и эстонских хоккейных команд на протяжении нескольких десятилетий.
Члены Зала славы эстонского хоккея утверждаются Эстонской ассоциацией хоккея. Первые шесть членов были выбраны советом Эстонской хоккейной лиги в мае 2016 года. Начиная с весны 2017 года, ЭХС проводит открытый опрос для выдвижения новых членов.
Источник: Eesti Spordi Biograafiline Leksikon
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