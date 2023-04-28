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28.04.2023, 18:30

МНЕНИЕ | Хоккейная сборная — лучший интеграционный проект Эстонии

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Jäähoki MM Tallinnas 2023 Eesti - Jaapan
Jäähoki MM Tallinnas 2023 Eesti - Jaapan
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Главный редактор RusDelfi сходил на все матчи сборной Эстонии по хоккею на чемпионате мира в Таллинне, и, кажется, понял что-то важное про эту команду и про всех нас.

В фойе ледового дворца „Тондираба“, там где продают игровую форму и шайбы, высокий мужчина в старом свитере сборной Эстонии с фамилией Петров на спине бодро разговаривает по-эстонски со своей женой и ребенком. Народу много, и лица говорящего не видно, но вряд ли это настоящий Александр Петров, форвард, при виде которого трепетали итальянские вратари. Вряд ли тот самый игрок, что за 31 матч в составе „Милана“ набрал 60 очков за сезон и вывел клуб в Альпийскую лигу. Нет, вряд ли это он — хоккеисты не приходят на матчи в своей бывшей игровой форме. А значит, это простой эстонский болельщик надел свитер русскоязычного эстонского хоккеиста.

Несколько лет назад — во время чемпионата мира по футболу 2018 года — вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева критиковали, как, мол, он мог болеть за сборную России. Но это сейчас болеть за сборную России, живя в Эстонии (и в любой цивилизованной стране), кажется делом странным…

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