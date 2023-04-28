МНЕНИЕ | Хоккейная сборная — лучший интеграционный проект Эстонии

В фойе ледового дворца „Тондираба“, там где продают игровую форму и шайбы, высокий мужчина в старом свитере сборной Эстонии с фамилией Петров на спине бодро разговаривает по-эстонски со своей женой и ребенком. Народу много, и лица говорящего не видно, но вряд ли это настоящий Александр Петров, форвард, при виде которого трепетали итальянские вратари. Вряд ли тот самый игрок, что за 31 матч в составе „Милана“ набрал 60 очков за сезон и вывел клуб в Альпийскую лигу. Нет, вряд ли это он — хоккеисты не приходят на матчи в своей бывшей игровой форме. А значит, это простой эстонский болельщик надел свитер русскоязычного эстонского хоккеиста.