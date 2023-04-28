ФОТО | В тяжелом ДТП погибли два человека. Полиция: ценой человеческой жизни подтвердилась истина

Столкновение было настолько сильным, что от полученного удара фургон опрокинулся, а ехавший на заднем сиденье непристегнутым 40-летний мужчина вылетел из машины и от полученных тяжелых травм скончался на месте аварии.

В фургоне Volkswagen находилось три человека. Водителя и еще одного пассажира медики осмотрели на месте, госпитализация им не потребовалась. В Hyundai находился только 91-летний водитель, он погиб на месте аварии.

Водитель Volkswagen был трезв и имеет водительские права. Права имел и водитель Hyundai, был ли он трезв или нет — выяснит экспертиза.

Дорога на месте ДТП покрыта асфальтом, авария произошла на прямом отрезке с хорошей видимостью, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Все обстоятельства трагической аварии будут выяснены в ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела.

„В сегодняшней трагической аварии ценой человеческой жизни еще раз подтвердилась истина: ремень безопасности уберегает от тяжелых травм и может даже спасти жизнь. В фургоне Volkswagen были три человека. Двое из них, сидевшие на передних сиденьях, были пристегнуты и при столкновении отделались испугом. Они не пострадали. Третий, находившийся на заднем сиденье мужчина, по предварительным данным, пристегнут не был. Он вылетел из машины и погиб на месте“, - прокомментировал случившееся сотрудник Тартуского отделения полиции по расследованию ДТП Рандо Йыэметс.