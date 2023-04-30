30.04.2023, 14:59
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Есть ли в Эстонии гарантия на стоматологические услуги?(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Что делать, если нужно решить вопросы, которые возникли в связи с качеством стоматологического лечения? И есть ли гарантии в сфере медицины?
Вопросы гарантии в сфере медицины крайне сложные, отмечает юрист Софья Певзнер.
„В суде надо будет доказывать, что ошибки были со стороны врача, а не со стороны пациента. То есть, после оказанной услуги были соблюдены все правила гигиены полости рта, пациент был разумно осторожен и т.д., у него не было вредных привычек, которые могли бы повлиять на результат лечения.