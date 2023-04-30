Здоровье
30.04.2023, 14:59

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Есть ли в Эстонии гарантия на стоматологические услуги?

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Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Что делать, если нужно решить вопросы, которые возникли в связи с качеством стоматологического лечения? И есть ли гарантии в сфере медицины?

Вопросы гарантии в сфере медицины крайне сложные, отмечает юрист Софья Певзнер.

„В суде надо будет доказывать, что ошибки были со стороны врача, а не со стороны пациента. То есть, после оказанной услуги были соблюдены все правила гигиены полости рта, пациент был разумно осторожен и т.д., у него не было вредных привычек, которые могли бы повлиять на результат лечения.

На основании общих положений закона, лицо, которому причинен ущерб в результате оказания медицинских услуг, имеет право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, запросив заключение эксперта в ходе гражданского судопроизводства. Однако надо понимать, что даже в

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