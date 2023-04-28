Департамент окружающей среды тоже окажет Украине профильную помощь(1)
Инспекция окружающей среды Полесского района Украины хочет восстановить ресурс для осуществления экологического надзора на отвоеванных территориях. В направленной Департаменту окружающей среды просьбе было указано, что для этих целей не хватает автотранспорта, лабораторного оборудования и средств индивидуальной защиты для инспекторов.
По словам генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра, в Украине не осталось пригодного для использования рабочего оборудования, поэтому необходима наша помощь коллегам из Украины.
„Важно оказать помощь Украине и украинскому народу в это чрезвычайно сложное время. Поэтому в качестве гуманитарной помощи мы отправили в Украину из активов Департамента окружающей среды три автомобиля, два снегохода, два прицепа, различные инструменты и индивидуальные средства защиты, которые необходимы для осуществления надзора“, — сказал Вакра.
В Украину отправят три автомобиля, в том числе два микроавтобуса, которые более десяти лет использовались для осуществления надзора. В следующие в Украину автобусы поместили два измерителя скорости газа, три газовых детектора, четыре электронных измерительных клина, металлоискатель и три комплекта для отбора проб воды. Кроме того, в Украину отправят пять ящиков лабораторной посуды, которые переданы в дар Институтом геологии TalTech, и три ящика лабораторного оборудования от бюро радиационного контроля Департамента окружающей среды.
Работники Департамента окружающей среды также поддержали украинцев. На пожертвованные деньги, собранные сотрудниками департамента, удалось отправить украинским коллегам электрогенератор, канистры с водой, зарядные устройства и шоколад.
„Я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех, кто пожертвовал деньги на благотворительность. Важно постоянно оказывать помощь украинцам, и мы не должны от этого уставать“, — сказал генеральный директор.
Некоммерческая организация United Delivery Mission поможет Департаменту окружающей среды доставить помощь в Украину. Стоимость поставки помощи Департамента окружающей среды и TalTech составляет около 76 000 евро.
Это вторая крупная поставка помощи в Украину. В марте прошлого года Департамент окружающей среды направил в Украину гуманитарную помощь на сумму 121 979 евро. Затем Департамент окружающей среды передал Украине 12 полноприводных автомобилей, рабочие инструменты, бронежилеты, обувь и одежду.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.