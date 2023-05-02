02.05.2023, 12:20
КАРТА | Смотрите, сколько получает мэр вашего города или старейшина вашей волости(11)
Одни получают более 8000, другие всего 2200 евро
ФОТО: | Õhtuleht
Мэр Таллинна Михаил Кылварт, мэр Тарту Урмас Клаас и старейшина волости Виймси Иллар Леметти зарабатывают на своих постах больше других руководителей местных самоуправлений. В Харьюском и Валгаском уездах у глав самоуправлений особенно высокие зарплаты, пишет издание Delfi Ärileht.
По состоянию на 1 апреля зарплата Михаила Кылварта составляет 8226,07 евро, Урмаса Клааса 7070,36 евро и Иллара Леметти 5822,73 евро. В рейтинге местных самоуправлений по уровню зарплат первые строчки занимают представители волостей Харьюмаа, у троих руководителей зарплата превышает 5000 евро: у старейшины волости Харку Катрин Краузе, старейшины волости Саку Марти Рехемаа и старейшины волости Сауэ Андреса Лайска.