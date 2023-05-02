Новости Эстонии
02.05.2023, 12:20

КАРТА | Смотрите, сколько получает мэр вашего города или старейшина вашей волости

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Одни получают более 8000, другие всего 2200 евро
Старейшина волости Рухну Андре Ныу зарабатывает меньше всех волостных старейшин.
Старейшина волости Рухну Андре Ныу зарабатывает меньше всех волостных старейшин.
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, мэр Тарту Урмас Клаас и старейшина волости Виймси Иллар Леметти зарабатывают на своих постах больше других руководителей местных самоуправлений. В Харьюском и Валгаском уездах у глав самоуправлений особенно высокие зарплаты, пишет издание Delfi Ärileht.

По состоянию на 1 апреля зарплата Михаила Кылварта составляет 8226,07 евро, Урмаса Клааса 7070,36 евро и Иллара Леметти 5822,73 евро. В рейтинге местных самоуправлений по уровню зарплат первые строчки занимают представители волостей Харьюмаа, у троих руководителей зарплата превышает 5000 евро: у старейшины волости Харку Катрин Краузе, старейшины волости Саку Марти Рехемаа и старейшины волости Сауэ Андреса Лайска.

Самые маленькие зарплаты — 2200 евро — у волостного старейшины Рухну Андре Ныу и волостного старейшины Вормси Марис Йыгева. Из мэров городов наименьший доход имеет мэр Локса Вярнер Лоотсманн (2250 евро). В среднем зарплата руководителей местных самоуправлений составляет 3759 евро, что на 125 евро больше, чем годом ранее.

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