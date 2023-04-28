Впереди - длинные выходные. Но погода, похоже, собирается их испортить

Суббота, 29.04:

Ночью: Ясно, местами переменная облачность и ливень. Местами туман. Ветер западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..+2, на побережье до +5°С.

Днем: Небольшая облачность, днем начиная с островов ​облачность усилится. Местами ливневые дожди. Ветер западный, днем начиная с островов ​сменится на южный и юго-восточный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Воскресенье, 30.04:

Ночью: облачно с прояснениями. Дождь с островов дойдет на материка и распространится на всю материковую часть, не исключен мокрый снег. Утром в Западной Эстонии дождь стихнет. Ветер южный и юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Утром на островах поменяет направление на западное. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Малая и переменная облачность. Во многих местах дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5..10, в Восточной Эстонии до 12°C.

Понедельник, 01.05:

Ночью: Ясная или переменная облачность, дождливо. Ветер западный 4-10 м/с. Температура воздуха -1..+5°C

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные ливневые дожди. Ветер юго-западный и западный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Вторник, 02.05:

Ночью: облачно с прояснениями. Утром в Западной Эстонии местами дождь. Ветер юго-западный и южный дует 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах есть дожди. Преобладает южный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 6°С.

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