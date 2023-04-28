Никита Андреев возглавил „Нымме Калью“

На выходных футболисты „Калью“ потерпели первое поражение в сезоне, проиграв на выезде „Курессааре“ со счетом 0:2. На счету Кайдо Коппеля три победы, четыре ничьи и одно поражение в восьми играх этого сезона. Первые две из четырех ничьих были сыграны против „Калева“ и „Вапруса“, а последние две - с „Пайде“ и „Флорой“.

„К сожалению, профессиональный футбол - это спорт, где решающим фактором является результат, поэтому мы посчитали, что в интересах всех сторон будет продолжить работу в другом направлении“, - сказал спортивный директор клуба Арго Арбейтер.

Нынешний помощник главного тренера Никита Андреев (34 года) возглавит основную команду клуба. В то же время к штабу клуба присоединится Артем Артюнин (33), в задачу которого войдут тренерская работа в молодёжной команде U21 и роль помощника главного тренера в основной команде.

Кайдо Коппель при этом останется работать в „Нымме Калью“ и займет должность тренера-консультанта по развитию молодежных команд клуба.

После 8 туров „Нымме Калью“ имеет в своем активе 13 очков и делит третье-четвертое место с „Калевом“.

В субботу в рамках девятого тура чемпионата Эстонии „Нымме Калью“ сыграют с „Левадией“. Начало матча в 19:30.

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