„Мне нужно польку станцевать, наверное, чтобы получить пособие“. Малый бизнес загибается из-за стройки в центре(9)
Из-за строительных работ в центре Таллинна торговую точку на улице Пронкси придется закрыть на неопределенный срок. Прибыль упала, а цена аренды не снизилась. RusDelfi поговорил с предпринимательницей о влиянии стройки на ее бизнес.
„Клиент говорит: Я больше не знаю, как до вас доехать. Тут угол закрыт, там перекопано,“ - рассказывает владелица магазина оптики Silmatera на улице Пронкси Яаника Конт. По ее словам, клиенты не только опаздывают на 15 минут на проверку зрения из-за пробок, но и вовсе отменяют визит.
“Один мужчина позвонил, сказал: „Слушайте, я к вам не приду. Я тут полчаса в пробке у Стокманна стою. Я ни на метр не продвинулся, к вам просто не успею“. Так и получается, что все мы в беде“, - рассказывает она.
Никаких пособий и поддержки для предпринимателей, которые теряют в прибыли уже сейчас, нет.
„Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы получить какое-то пособие. Польку станцевать, наверное, - грустно шутит Яаника. - Если проводятся такие работы, могла бы быть просто элементарная эмпатия, чтобы спросить: „Как у вас дела? Вам нужна в чем-то помощь?“„
Однако, по словам женщины, никого не интересует то, как справляется малый бизнес. „Это твой бизнес, твой личный выбор. Все ведь не могут работать в государственных учреждениях“, - цитирует она расхожее мнение.
„Мы теперь просто закроемся на какое-то время, потому что электричество и проезд до работы стоит больше, чем мы получаем“, - рассказывает предпринимательница.
Помимо спада потока клиентов проблемой является еще и пыль. Яаника рассказывает, что у нее даже случился приступ астмы после того, как пыль от стройки попала внутрь магазина.
„Я получила настоящий шок. Я позвонила врачу, он мне ответил: „Господи, туда ведь не добраться!“„, - рассказывает женщина.
По ее словам, такая глобальная реконструкция может привести к тому, что уже случилось на Пярну мнт. „Мы ведь знаем, что на Пярну мнт все просто вымерло, - говорит она. - Там рестораны в одном и том же помещении меняются по два раза за год“.
По мнению женщины, ремонт действительно необходим, но организовать реконструкцию можно было по-другому.
„Я понимаю, что если какая-то труба уже старая, течет, ее нужно поменять, - комментирует она происходящее. - Так доделайте одну улицу и беритесь за следующую. А не так, что весь центр города поднят на уши“.
Читайте интервью целиком в тексте „Предпринимательница о ремонте в центре Таллинна: 150 лет назад конку построили за 3 месяца, а теперь кладем рельсы два года“.